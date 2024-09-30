CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi'nden AYM'ye Can Atalay Çıkarması

CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi’nin grup başkanvekilleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret edecek. Ziyaretin gündeminin ise Can Atalay kaarı olacağı bildirildi.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) de bir temsilcinin yer alacağı öğrenildi.