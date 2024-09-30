CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi'nden AYM'ye Can Atalay Çıkarması

CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi’nin grup başkanvekillerinden oluşacak heyet AYM Başkanı Özkaya'yı ziyaret edecek. Görüşmenin gündemi ise uygulanmayan Can Atalay kararı olacak.

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CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi'nden AYM'ye Can Atalay Çıkarması

CHP, DEM Parti ve Saadet Partisi’nin grup başkanvekilleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı ziyaret edecek. Ziyaretin gündeminin ise Can Atalay kaarı olacağı bildirildi.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) de bir temsilcinin yer alacağı öğrenildi.

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Can Atalay DEM Parti Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP
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