Mansur Yavaş İfşa Etti... Metroda Yürüyen Merdivenlere Sabotaj!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki metrodaki yürüyen merdivenlere ve asansörlere yönelik sabotajın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil düğmesine basılarak durdurulduğu görüldü.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Yavaş, paylaşımında şunları söyledi:

“Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz.

'KAMU MALI MİRASIMIZDIR'

Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız. Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153’ü arayarak bize ulaşabilirsiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem