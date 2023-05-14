Mansur Yavaş son verileri açıkladı: Kılıçdaroğlu önde

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

MANSUR YAVAŞ, AÇILAN SANDIKLARDA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Mansur Yavaş, açılan 91 bin 913 sandıkta Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.42 oyla, yüzde 46.8 oy alan Erdoğan'ın önünde olduğunu açıkladı.

Seçimin birinci turda biteceğini söyelyen Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

Büyük kentlerde çok sayıda sandık açılmadı. Bize gelen sandık oranı yüzde 51 civarında. İlk turda biteceğini düşünüyoruz. Bir iki saat içinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerine çıkacağını ön görüyoruz.

EKREM İMAMOĞLU: KİMSE MANİPÜLE EDEREK KAZANMAK ADINA SENARYOLAR GELİŞTİRMESİN

Ekrem İmamoğlu, "Moralinizi bozmayın. İttifakımızın her lideriyle sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Önümüzdeki verileri hükümetin ciddi bir düşüşte olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

İtidalli açıklamaları saygıyla karşılıyoruz. Olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Belli bir saatte çıkıp seçimi kazandık diyen bir anlayışla mücadele ettik birçok seçimde. O bakımdan biz şerbetliyiz sürece.

Moralinizi bozmayın. İttifakımızın her lideriyle sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz. Önümüzdeki verileri hükümetin ciddi bir düşüşte olduğunu gösteriyor.

Milleti manipüle ederek kazanmak adına kimse senaryolar geliştirmesin.