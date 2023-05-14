Barış Terkoğlu'ndan AKP kulisi: İkinci tura kalması bekleniyor
Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında, “AKP Kulislerinden gelen ilk bilgiye göre, seçimlerin ikinci tura kalmasını bekliyoruz. Beklenti bu” açıklamasında bulundu.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımı devam ediyor.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında, seçim sonuçlarına dair AKP Genel Merkezi’nden edindiği kulis bilgisini aktardı.
Terkoğlu, “AKP Kulislerinden gelen ilk bilgiye göre, seçimlerin ikinci tura kalmasını bekliyoruz. Beklenti bu” açıklamasında bulundu.
Son Güncelleme: