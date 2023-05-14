Selahattin Demirtaş: Seçim kurullarını asla terk etmeyin, oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımı devam ediyor.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Demirtaş açıklamasında, “Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın” dedi.