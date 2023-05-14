Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu İstanbul'da yüzde 51.42 oy oranında

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması düzenledi. Kaftancıoğlu, İstanbul'da açılan sandıklarda Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 51,42 olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin heyecanla beklediği sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da sandıkların yüzde 40'ının açıldığını söyledi ve şu bilgileri paylaştı:

Kullandığı oya sonuna kadar sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza, İstanbullulara ve CHP örgütümüze çok teşekkür ediyorum. 

Şu anda bizlerin kendi sistemimizde İstanbul'da, kendi ıslak imzalı tutanaklarımızla sandıkların yüzde 40'ının sonuca ulaşmış durumdayız. İstanbulla ilgili bilgi vereceğim. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50'nin üzerinde. Yüzde 51.42 oranında. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.91, Sinan Oğan 4.37 ve Muharrem İnce 0.29 oy oranında şu anda sandıklar bu şekilde.

Türkiye geneline dair yorum yapmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla sandıklar açılmaya başladıkça cumhurbaşkanı adayımız yüzde 50'yi zorluyor gibi. Bunu da size Türkiye genelinde iyi bir haber olarak vermiş olayım. Gece boyunca bütün oylarımızı takip edeceğiz ve sizleri de anbean doğru bilgiyle, sonuç neyse o sonuçla bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

 
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