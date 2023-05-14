Seçimlerde bildik manzaralar: Oy sayımı sırasında elektrikler kesildi, sayıma telefon ışıklarıyla devam edildi

Geçmiş seçimlerde de yaşanan elektrik kesintisi vakaları bu seçimde de kendisini gösterdi. İstanbul ve Diyarbakır'da oy sayımı sırasında bazı okullarda elektriklerin kesildiği bilgisi paylaşıldı.

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Seçimlerde bildik manzaralar: Oy sayımı sırasında elektrikler kesildi, sayıma telefon ışıklarıyla devam edildi

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde oy sandıklarının açılmaya başlamasıyla sonuçlara kilitlendi.

Geçmişte örneklerini çokça gördüğümüz, elektrik kesintisi vakalarına da yenileri eklendi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ali Emiri İlkokulu’nda saat beş sularında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yetkililerin “Elektrikler yarım saat sonra gelecek” açıklamasını yapmasına rağmen üç saati aşkın zamandır elektriklerin kesik olduğu okulda oy sayımı güçlükle yapılıyor.

SAYIM TELEFON IŞIKLARIYLA YAPILIYOR

Bir elektrik kesintisi haberi de İstanbul’dan geldi.

Hatice Mehmet Ekşioğlu Ortaokulu'nda elektrikler kesildi. Burada da oy sayımı telefon ışıklarıyla yapılıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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