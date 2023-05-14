AKP'den 'duaya devam' açıklaması

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde götürdüğüne yönelik veriler üzerine "duaya devam” açıklamasında bulundu.

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AKP'den 'duaya devam' açıklaması

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımı devam ediyor.

CHP kaynaklarına göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önde götürürken, AKP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci Twitter hesabından, "Susmamız oylara saygımızdan, konuşacağımız yere az kaldı... Duaya devam” açıklamasında bulundu.

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