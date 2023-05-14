'AKP Genel Merkezi'nde 'bomba ihbarı' iddiası

AKP Genel Merkezi'nin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı iddia edildi. Öte yandan, binada köpeklerle yapılan bomba aramasının rutin arama olduğu belirtildi.

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'AKP Genel Merkezi'nde 'bomba ihbarı' iddiası

BBC Türkçe'de yer alan habere göre AKP Genel Merkezi'nin, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı iddia edildi. İddiaya göre genel merkezdeki gazetecilerden dışarı çıkmaları istendi. 

BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi. 

"RUTİN BİR UYGULAMA"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir'' dedi.

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