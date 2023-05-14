İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu.

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İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1. çıktı.

İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12, Muharrem İnce'ye ise üç oy çıktı.

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Muharrem İnce Memleket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP AKP
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