İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu birinci çıktı
Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1. çıktı.
İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.
İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12, Muharrem İnce'ye ise üç oy çıktı.
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