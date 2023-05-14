Fatih Portakal AKP verilerini paylaştı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önünde
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV yayınında, “Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35 ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor" dedi.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımı devam ediyor.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV yayınında seçim sonuçlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portakal, AKP’den edindiği bilgileri canlı yayında aktardı. Portakal, “Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35 ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor. AKP verilerine göre Erdoğan yüzde 46,8 oy oranına sahip” dedi.
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