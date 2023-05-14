Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu: Öndeyiz

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan, önde olduklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu: Öndeyiz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Öndeyiz" dedi.

AA'nın açıkladığı tartışmalı verilere göre an itibarıyla yüzde 41,39 ile yüzde 52,69 oy oranına sahip Erdoğan'ın gerisinde bulunan Kılıçdaroğlu "Öndeyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"BİLİYOR VE GÖRÜYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Biliyor ve görüyoruz aynı zamanda" dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımının tamamında şunları söyledi:

Biliyor ve görüyoruz aynı zamanda:) Demokrasi kahramanları da oylarının yanında…

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Canan Kaftancıoğlu
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