Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu: Öndeyiz
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan, önde olduklarını açıkladı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Öndeyiz" dedi.
AA'nın açıkladığı tartışmalı verilere göre an itibarıyla yüzde 41,39 ile yüzde 52,69 oy oranına sahip Erdoğan'ın gerisinde bulunan Kılıçdaroğlu "Öndeyiz" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
Öndeyiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023
"BİLİYOR VE GÖRÜYORUZ"
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Biliyor ve görüyoruz aynı zamanda" dedi.
Kaftancıoğlu paylaşımının tamamında şunları söyledi:
Biliyor ve görüyoruz aynı zamanda:) Demokrasi kahramanları da oylarının yanında…
Biliyor ve görüyoruz aynı zamanda:)— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 14, 2023
Demokrasi kahramanları da oylarının yanında… https://t.co/bUcq1rlz7G
Kaynak: Gerçek Gündem
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