Bekir Ağırdır: Buradan bir mana çıkmaz

Araştırmacı Bekir Ağırdır, cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre yorum yapmamak gerektiğinin altını çizerek "Şu an panik yapmak için çok erken. Buradan bir mana çıkmaz" dedi.

Son Güncelleme:
Bekir Ağırdır: Buradan bir mana çıkmaz

Türkiye'nin kaderini şekillendireceği belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı. Her seçimde olduğu gibi Anadolu Ajansı'nın (AA) verileri bir kez daha tartışma konusu oldu.

Araştırmacı Bekir Ağırdır, FOX TV'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Buradan bir mana çıkmaz. Bu memleketin insanları seçmen hakkını kullanmak açısından müthiş. Aylardır ‘Bu mu olur’, ‘şu olur’ gibi bir sürü hikaye anlatıldı hiçbir şey olmadı. Henüz yorum yapmak, endişelenmek, hile mi yapılıyor diye kaygılanmak için çok erken. Açılan sandık oranı yüzde 40’lara geldiği seviyede konuşmak lazım. Anlamlar biçmek için henüz çok erken. Saat 20.00’dan itibaren bakmak lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşıyorsa seçim ilk turda bitecek."

Etiketler
Bekir Ağırdır seçim 2023
Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandığın sonuçları belli oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandığın sonuçları belli oldu
Kaftancıoğlu: Vatandaşın her bir oyuna sahip çıkıyoruz Kaftancıoğlu: Vatandaşın her bir oyuna sahip çıkıyoruz
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
Ekrem İmamoğlu: Vatandaşlarımız Anadolu Ajansı verilerine asla itibar etmesin İmamoğlu: Vatandaşlarımız Anadolu Ajansı verilerine asla itibar etmesin
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?