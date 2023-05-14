Kaftancıoğlu: Vatandaşın her bir oyuna sahip çıkıyoruz

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oy sayımı devam ederken Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, “Gençler ve kendini genç hissedenler; Vatandaşın her bir oyuna sahip çıkıyoruz ve İstanbul’da farkı açarak Türkiye’ye nefes aldırıyoruz. Sana söz Türkiye’m” dedi.