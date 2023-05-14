Ekrem İmamoğlu: Vatandaşlarımız Anadolu Ajansı verilerine asla itibar etmesin

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yaptı.

'Tek bir vatandaşımızın bile kandırılmasına fırsat vermeyeceğiz' diyen Ekrem İmamoğlu yurttaşlara Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerine itibar edilmemesi için çağrıda bulundu.

İmamoğlu; "Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Ekrem İmamoğlu: 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Sayın Erdoğan aşağılarda bir orana sahiptir. Kendi sistemimizde verilerimiz var. Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılmasıyla Anadolu Ajansı henüz sisteme dahil etmemektedir. Yanılgıyı büyüten durumun kaynağı noktasında" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"VATANDAŞLARIMIZ ANADOLU AJANSI VERİLERİNE ASLA İTİBAR ETMESİN"

"AA, bitkisel hayata girdi ve bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidara gelmemizi bekliyor. Vatandaşlarımız Anadolu Ajansı'na itibar etmemeli. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemesini istiyoruz. İstanbul'a veri akışını kesen AA yöneticileri bizim için yok hükmündedir.

AA'ya inancımız yoktur. 2015 haziran seçimlerinde AA ne hikmetse Sayın Erdoğan'ı yüzde 65 ile önde başlatıyor. O seçim yüzde 40 ile bitiyor. Kasım seçimlerinde yüzde 75 ile başlatıp yüzde 49 ile bitiriyor. 2018'de yüzde 67'lerle başlatıp 52 ile bitiriyor. 2019'da ise gücü yetmiyor yine yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını kapatıyor."

"SİZLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu sonuçlara bakıldığında sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanımız olacağını düşünüyoruz. AA'nın ortalama 15-20 puan gerilerde bitirdiğini hatırlarsak bu akşamı varın siz ortaya koyun.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara sözde itiraz yapılarak sisteme yüklenmemektedir. Bu da manipülasyonu yükseltiyor. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı liderleri de burada olacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yüzünüz gülümsemeyle baki olsun. Sandık başındaki demokrasi kahramanları işlerine baksın, biz onlara güveniyoruz."

"SAYIN ERDOĞAN AŞAĞILARDA BİR ORANA SAHİP"

"Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Ekrem İmamoğlu: 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Sayın Erdoğan aşağılarda bir orana sahiptir. Kendi sistemimizde verilerimiz var. Cumhurbaşkanı adayımızın yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılmasıyla Anadolu Ajansı henüz sisteme dahil etmemektedir. Yanılgıyı büyüten durumun kaynağı noktasında."

AA'YA TOPLAMA ÇIKARMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

"Net olarak öndeyiz. Makul bir seviyeye geldiğinde sandık oranları sonucu ileteceğiz. AA'ya toplama çıkarmayı öğreteceğiz.

Sandık başındaki herkes görevinin başına dönmeli. Tavsiyem bir süre Anadolu Ajansı verilerine bakmayın. Aldatılıyorsunuz."

MANSUR YAVAŞ: BİZİ İZLEYEN HERKESİN MORALLERİ YÜKSEK OLSUN

Yurttaşların yanıltıldığını söyleyen Mansur Yavaş, CHP'ye gelen verilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"KEMAL KILIDAÇROĞLU ÖNDE"

"Anadolu Ajansı işlevini yerine getirmiyor. Elimizdeki verilere göre yüzde 23.87 oranda sandık açıldı. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize inanın bize güvenin. Sonuçlar geldikçe bilgilendireceğiz."

"MAHCUP DA OLMUYORLAR"

"Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyorlar. Mahcup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem