Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandığın sonuçları belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta 331 oyun 229'u Kılıçdaroğlu'na çıktı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandığın sonuçları belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.

Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

 
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2023 seçim seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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