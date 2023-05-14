Fatih Altaylı: İtiraz dilekçeleri verildi, tekrar sayım yapıldı, yanıltıcı durum var

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, 2023 seçim sonuçları ile ilgili ANKA ve Anadolu Ajansı arasındaki fark üzerine açıklamalarda bulundu.

Twtitter hesabından paylaşım yapan Altaylı, “Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var” dedi.