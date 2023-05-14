Faik Öztrak: Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

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Tüm Türkiye'de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Saat 18.30 itibarıyla ise yayın yasağı kalktı ve ilk veriler halkla paylaşılmaya başlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ilk verilerin açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sandıklar açılmaya başlandı. Katılımın rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Sonuçların yakından takip ediyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermiş oldukları müthiş çaba için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler. Sonuçları bize ulaştırmaya devam edecekler. Bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşların yapacağımız açıklamaları izlemelerini öneriyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. 

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