Soylu kolluk kuvvetlerini görevlendirmek istemişti: CHP'li Bakan, ıslak imzalı tutanakları almak için bekleyen polisin görüntüsünü paylaştı

CHP'li Murat Bakan, İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir sınıfın önünde ıslak imzalı tutanak almak için bekleyen polisin görüntüsünü paylaştı.

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Soylu kolluk kuvvetlerini görevlendirmek istemişti: CHP'li Bakan, ıslak imzalı tutanakları almak için bekleyen polisin görüntüsünü paylaştı

CHP’li Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandık sonuçlarını almak için bir sınıfın önünde bekleyen polis memurunun görüntüsünü paylaştı.

Bakan, kendisine gönderilen mesajın görüntüsünü de paylaşarak, Twitter’dan, “Polis kardeşim korkma, sandık sonucunu Soylu’ya gönderme bu yasal değil ayrıca senin görevin de değil” diye yazdı.

Bakan paylaşımının tamamında şunları söyledi:

Burası İstanbul Arnavutköy, polis sandık sonuçlarını almak için sınıfın kapısında bekliyor. Polis kardeşim korkma, sandık sonucunu Soylu’ya gönderme bu yasal değil ayrıca senin görevin de değil.


Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP Süleyman Soylu
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