CHP'den siber saldırı önlemi: Sistem yurt dışına kapatıldı

CHP, yurt dışından gelebilecek siber saldırılara önlem olarak, sistemini yurt dışından girişlere kapattı.

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CHP'den siber saldırı önlemi: Sistem yurt dışına kapatıldı

CHP, yurtdışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerini yarın saat 23.59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattığını duyurdu.

CHP'nin internet sitesi yurt dışından girişlere kapatıldı.

Sayfada, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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