Sinan Oğan: Son oylar sayılıncaya kadar sandıklara sahip çıkma zamanı

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Oylar sayılıncaya kadar sandıklara sahip çıkma zamanı" dedi.

Sinan Oğan: Son oylar sayılıncaya kadar sandıklara sahip çıkma zamanı

Tüm Türkiye genelinde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıklar açılmaya ve ilk sonuçlar gelmeye başladı.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Sevgili vatandaşlarım, tarihi önemi haiz seçimleri demokratik Türkiye'nin geleceği için tamamladık. Tüm yurttaşlarımızı kutluyorum. Şimdi de son oylar sayılıncaya kadar sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandıklara sahip çıkalım" açıklamasında bulundu.

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