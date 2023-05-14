Demirtaş'tan 'Anadolu Ajansı' paylaşımı: 2019 seçimlerini hatırlayın

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anadolu Ajansı’nın son verileri üzerine “Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen” dedi.

Demirtaş'tan 'Anadolu Ajansı' paylaşımı: 2019 seçimlerini hatırlayın

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. 

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anadolu Ajansı’nın son verileri üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, “Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen” dedi.

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