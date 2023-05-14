Murat Bakan o mesajı paylaştı Gaziantep İl Jandarma'ya tepki gösterdi: Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz

CHP Milletvekili Murat Bakan, Adana, Mardin ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde emniyet müdürleri ile il jandarma komutanlarının oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından emrindeki personele kanunsuz emirler verdiğine dair açıklamalarda bulundu.

Murat Bakan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gaziantep İl Jandarma attığınız mesajın Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz ve bunu bile bile seçim sonuçlarını topluyorsunuz. Bu suçu kasten işlediğinizi gösteriyor” dedi.

CHP Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı’na seslenerek, “Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı; Suç işleri bakanı Soylu’nun yasaya aykırı emir ve talimatlarını uyguluyor hem kendiniz suç işliyor hem de personelinizi suç işlemeye teşvik ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Murat Bakan Twitter hesabından, “Çanakkale İl Emniyet Müdürü, Batman İl Emniyet Müdürü, Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürü personeliniz suç işlemek istemiyor ancak siz suç işlemeleri yönünde talimat veriyorsunuz. Sizin işiniz suçla mücadele personelinizi suça teşvik etmek değil” dedi.

Gaziantep İl Jandarma attığınız mesajın Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz ve bunu bile bile seçim sonuçlarını topluyorsunuz.

Bu suçu kasten işlediğinizi gösteriyor. pic.twitter.com/rvbyUPVDhq — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) May 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem