Murat Bakan o mesajı paylaştı Gaziantep İl Jandarma'ya tepki gösterdi: Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz

CHP Milletvekili Murat Bakan, Gaziantep İl Jandarma'na tepki gösterdi ve "Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz ve bunu bile bile seçim sonuçlarını topluyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Murat Bakan o mesajı paylaştı Gaziantep İl Jandarma'ya tepki gösterdi: Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz

CHP Milletvekili Murat Bakan, Adana, Mardin ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde emniyet müdürleri ile il jandarma komutanlarının oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından emrindeki personele kanunsuz emirler verdiğine dair açıklamalarda bulundu.

Murat Bakan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Gaziantep İl Jandarma attığınız mesajın Anayasa’ya aykırı olduğunu biliyorsunuz ve bunu bile bile seçim sonuçlarını topluyorsunuz. Bu suçu kasten işlediğinizi gösteriyor” dedi.

CHP Milletvekili Murat Bakan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı’na seslenerek, “Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı; Suç işleri bakanı Soylu’nun yasaya aykırı emir ve talimatlarını uyguluyor hem kendiniz suç işliyor hem de personelinizi suç işlemeye teşvik ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Murat Bakan Twitter hesabından, “Çanakkale İl Emniyet Müdürü, Batman İl Emniyet Müdürü, Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürü personeliniz suç işlemek istemiyor ancak siz suç işlemeleri yönünde talimat veriyorsunuz. Sizin işiniz suçla mücadele personelinizi suça teşvik etmek değil” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim CHP
Son Güncelleme:
'Kılıçdaroğlu ile az önce konuştum, sesi çok güzel geliyordu' 'Kılıçdaroğlu ile az önce konuştum, sesi çok güzel geliyordu'
Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor Aceleniz varsa pilavı böyle pişirebilirsiniz; Çok daha hızlı pişiyor
Soğan ve patates kabuklarını değerlendirme yolu! Çöpe atmayın Soğan ve patates kabuklarını değerlendirme yolu! Çöpe atmayın
HDP Eş Başkanı Buldan'dan çağrı: Oy torbalarına sahip çıkalım HDP Eş Başkanı Buldan'dan çağrı: Oy torbalarına sahip çıkalım
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?