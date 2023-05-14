'Kılıçdaroğlu ile az önce konuştum, sesi çok güzel geliyordu'

Gazeteci Barış Yarkadaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.

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'Kılıçdaroğlu ile az önce konuştum, sesi çok güzel geliyordu'

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı ancak medya kuruluşları, ellerindeki verileri yasaklar kalktıktan sonra sonuçları verebilecek.

Gazeteci Barış Yarkadaş, saat 18.05'te TELE 1 yayınında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile az önce konuştum. Sayın Kılıçdaroğlu ilk demecini TELE 1'e verdi sandıklar kapandıktan yarım saat sonra. İzleyicilerimiz merak ediyordur Kemal Kılıçdaroğlu'nun morali nasıl diye. Az önce Merdan Ağabey'le de paylaştım. Kılıçdaroğlu'nun sesini oldukça moralli buldum. Çok güzel geliyordu sesi.

Kendisine 'hayırlı olsun' dedim. Kısa bir sohbetimiz oldu. Ben oyumu Kadıköy'de kullandım. 'Anadolu Yakası'nda nasıldı katılım?' dedi. Kendisine Kadıköy'de Ataşehir'de dolaştığımı, özellikle CHP'li sandık görevlilerinin neredeyse her sandıkta olduğunu söyledim. Sonra ben şunu sordum; 'Sayın Genel Başkan, sandık sonuçları geldi mi size?' diye. Tebessüm etti. 'Arkadaşlarımız büyük bir ciddiyetle çalışıyorlar' dedi."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP seçim 2023
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