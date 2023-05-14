14 Mayıs seçimlerinde yayın yasağı sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Ahmet Yener, seçimler için uygulanan yayın yasağının sona erdiğini açıkladı.

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GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı. 

Oy sayım işlemlerinin başlaması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. 

"18.30 İTİBARIYLA YAYIN YASAĞI SONA ERDİ"

Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Yasa gereği, saat 16:59’da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın kimlikleri alınarak oy verme işlemleri devam etmiş ve saat 17:33 itibarıyla tüm Türkiye’de oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçların tüm ülkemize, siyasi partilerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Merakla beklediğiniz yayın yasağı ile ilgili olarak da saat 18:30 itibarıyla da yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır. Ancak tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici sonuçları açıklamasını beklemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 
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