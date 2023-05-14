AKP'ye yakın Cem Küçük: Daha erken, hiçbir şey kesinleşmedi

AKP'ye yakın Cem Küçük, sandıklar açılmaya başlandıktan sonra "Daha erken. Hiçbir şey kesinleşmedi" paylaşımında bulundu.

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AKP'ye yakın Cem Küçük: Daha erken, hiçbir şey kesinleşmedi

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı ancak medya kuruluşları, ellerindeki verileri yasaklar kalktıktan sonra sonuçları verebilecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, bu kapsamda kişisel Twitter hesabında yeni bir mesaj paylaştı: "Daha erken. Hiçbir şey kesinleşmedi."

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