'Normalde yandaş kanallar yayın yasağını hemen kırar, 'size bir işaret olsun' diyeyim'

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı ancak medya kuruluşları, yasaklar kalktıktan sonra sonuçları verebilecek.

Halk TV programcıları İsmail Küçükkaya ve Emin Çapa, izleyicilerini bilgilendirirken aralarında şöyle bir diyalog geçti:

Küçükkaya: Arkadaşlar bizi bilgilendiriyorlar. Şu an sandıkların yüzde kaçının açıldığını, ancak seçim yasakları kalkmadığı için size söyleyemiyoruz.

Çapa: Burada ilginç bir şey var. Genelde bunu her zaman için yandaş kanallar kırar. O kadar öndedir ki.. Size bir işaret olsun diyeyim.

Henüz AKP'ye yakın hiçbir gazete ve televizyon yasağı delmiş değil.