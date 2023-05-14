Selahattin Demirtaş: Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Çok uzun zamanların emeğini ve kararlılığını sandığa attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı” dedi.

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Selahattin Demirtaş: Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, seçmenleri sandığa sahip çıkmaya çağırdı.

Demirtaş, “Çok uzun zamanların emeğini ve kararlılığını sandığa attınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi, oylara sahip çıkma zamanı” dedi.

Kaynak: ANKA

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2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim HDP Selahattin Demirtaş
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