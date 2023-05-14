Ahmet Davutoğlu: Tüm seçmenlerimizi verdikleri oya sahip çıkmaya davet ediyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçmenlere oy sayımını takip etmeleri için çağrıda bulundu.

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Ahmet Davutoğlu: Tüm seçmenlerimizi verdikleri oya sahip çıkmaya davet ediyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Davutoğlu, Twitter hesabında bugün yaptığı paylaşımda, vatandaşlara oylarına sahip çıkması çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Tüm seçmenlerimizi, yine demokratik haklarını kullanarak, oy kullandıkları sandıkta sayım işlemini takip ederek verdikleri oya sahip çıkmaya davet ediyorum” diye yazdı. 

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Demokratik olgunlukla sandığa giderek oylarını kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Olaysız bir şekilde sandıklar kapandı, sayımın da aynı şekilde olaysız tamamlanmasını diliyorum. Tüm seçmenlerimizi, yine demokratik haklarını kullanarak, oy kullandıkları sandıkta sayım işlemini takip ederek verdikleri oya sahip çıkmaya davet ediyorum.”

 
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