HDP Eş Başkanı Buldan'dan çağrı: Oy torbalarına sahip çıkalım

Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, sosyal medyadan oy torbalarına ‘sahip çıkma’ çağrısı yaptı.

Buldan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Büyük emekle çalıştığımız seçimi zafere dönüştürmek için tek bir oyumuzun bile heba olmamasını sağlamalıyız. Oylarımıza sahip çıkmak için kullandığımız oyu koruyalım, oy torbalarına sahip çıkalım” dedi.

Tüm Türkiye’nin gözünün çevrildiği seçimlere ilişkin açıklama yapan Buldan, “Genç, kadın, emekçi demeden binler olarak büyük emekle çalıştığımız seçimi zafere dönüştürmek için tek bir oyumuzun bile heba olmamasını sağlamalıyız. Oylarımıza sahip çıkmak için kullandığımız oyu koruyalım, oy torbalarına sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem