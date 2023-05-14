'Kamu kurumlarında belgeler yok ediliyor' iddiası

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaşarken kamu kurumlarında telaş yaşandığı, personellerin odalarını boşalttığı ve önemli belgeleri yok ettiği iddia edildi.

'Kamu kurumlarında belgeler yok ediliyor' iddiası

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunda çalışan bir kaynak, Gazete Pencere‘ye son günlerde kamuda yaşananlar hakkında bilgi verdi. Kaynağın aktardığına göre, son bir haftadır önemli kamu kurumlarında telaşla birlikte bir hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle kimi “önemli derece” denilebilecek belgelerin yok edildiği yönünde iddiasında bulunan üst düzeydeki kaynak, bunun başka kamu kurumlarında yaşandığının da bilgisini paylaştı. Aynı kaynağın verdiği bir diğer bilgi ise personeller de yaşanan hareketlilikle ilgili oldu.

Başta kendi kurumu olmak üzere diğer kamu kurumlarında özellikle alt düzey müdürlük ve personel düzeyindeki çalışanların odalarını boşaltma hazırlığını dile getirdi. Çalışanların bu hafta ortasıyla birlikte odalarındaki kişisel eşyalarını topladıklarını aktardı.

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