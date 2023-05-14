Saadet Partisi'nden Anadolu Ajansı'na tepki

Anadolu Ajansı'nın verilerine yönelik Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun tepkisinin ardından bir açıklama da Saadet Partisi'nden geldi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başta Anadolu Ajansı olmak üzere devletimizin tüm kurumlarını, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Milyonlarca insanımızın sandık iradesini doğru veri ışığıyla bizlere aktarın. Bu sizin milletimize olan görevidir" ifadelerini kullandı.