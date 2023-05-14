İstanbul Barosu'ndan avukatlara 'ıslak imzalı' tutanaklar için çağrı

İstanbul Barosu'ndan avukatlara yapılan çağrıda seçim güvenliği için ıslak imzalı tutanakların önemine dikkat çekildi. Açıklamada; "Okullardan ve ilçe seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılınmaması önemle rica olunur" 

İstanbul Barosu'ndan avukatlara 'ıslak imzalı' tutanaklar için çağrı

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı. 

 Oy sayım işlemleri sürerken İstanbul Barosu avukatlara çağrıda bulundu. Sosyal medyada yapılan uyarıda "Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler tarafından sonuç tutanaklarının fotoğrafı ya da fotokopisi ile yetinilmeyerek, bu kişilerce ıslak imzalı tutanakların teslim alınması, seçmen iradesinin sonuçlara doğru yansıması için hayati önemdedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Barosu'ndan yapılan uyarı şöyle oldu:

"ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN TESLİM ALINMASI HAYATİ ÖNEMDEDİR"

"Seçimin hukuki güvenliğinin en önemli parçası ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarıdır. Sonuç itirazları bu tutanaklarla yapılabilmektedir.

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler tarafından sonuç tutanaklarının fotoğrafı ya da fotokopisi ile yetinilmeyerek, bu kişilerce ıslak imzalı tutanakların teslim alınması, seçmen iradesinin sonuçlara doğru yansıması için hayati önemdedir.

Sandık sonuçlarının ilçe seçim kuruluna teslim edilerek birleştirme tutanakları düzenlenene kadar hukuki destek ihtiyacı devam edeceğinden, okullardan ve ilçe seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılınmaması önemle rica olunur" 

 
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