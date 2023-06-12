Mahkeme, Adalet Kaya'nın mazbatasını yeterli görmedi, vekilliğini Meclis’e soracak

Rosa Kadın Derneği başkanlığı döneminde dernek faaliyetleri nedeniyle hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaya katılmadı. Kaya'nın avukatları Elif Tirenç İpek Ulaş ve Gazal Bayram duruşmada hazır bulundu.

MİLLETVEKİLLİĞİ BELGESİ İSTENDİ

Kaya'nın hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verildiğini söyleyen Savcı, mütalaasının ardından Kaya'nın milletvekili seçildiğini, buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi için İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliği’nden talepte bulunulmasını istedi.

Kaya'nın avukatı Gazal Bayram Koluman, müvekkilinin milletvekili seçildiğine işaret ederek, İl Seçim Kurulu’ndan alınan mazbatanın örneğini mahkemeye sundu. Elif Tirenç İpek Ulaş ise, yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin kaldırılmasını istedi.

ADLİ KONTROL KALDIRILMADI

Kaya'nın milletvekili seçilerek göreve başladığına dair İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliği’nden bilgi ve belgelerin istenilmesine karar veren mahkeme, Kaya hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliği'nden bilgi ve belgelerin gelmesi durumunda yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin celse arasında değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.