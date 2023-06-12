Fatih Altaylı: Anket sonuçlanmadan önce Ekrem İmamoğlu ile konuştum

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanlığı ile ilgili yaptığı anketin sonuçlanması öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştuğunu söyledi: "Değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti."

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı: Anket sonuçlanmadan önce Ekrem İmamoğlu ile konuştum

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Dün kişisel Twitter hesabında bir anket yaptığını ve "Dört isimden hangisini CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" diye sorduğunu belirten Altaylı, şu bilgiyi verdi:

"Burada isimler 4 farklı anlayışı ve yaklaşımı temsil ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu arasında seçim yapan 586 bin 336 kişinin yüzde 63'ü 'Ekrem İmamoğlu', yüzde 13'ü 'Kemal Kılıçdaroğlu' dedi. Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu diyenler ise eşit olarak yüzde 12'şer oldu."

Altaylı, akabinde anketin sonuçlanması öncesi ana muhalefet partisindeki 'değişim' çağrısını ilk dillendiren isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştuğunu dile getirdi, şunları kaydetti:

'FİKRİM DEĞİŞMEDİ'

"Ekrem Bey değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti. Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi.

Ancak gördüğüm kadarı ile aceleci bir tavır almayı düşünmüyordu. Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yana idi. Acelesi yoktu. CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikri ise hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim. (...)"

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı. 

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı CHP
Son Güncelleme:
CHP'li Orhan Sümer Türkiye'nin saplandığı uyuşturucu batağını Meclis gündemine taşıdı Türkiye'nin saplandığı uyuşturucu batağı Meclis gündeminde
Bulduğunuzda hemen evlenin: Sadık ve çok güvenilir 5 burç Bulduğunuzda hemen evlenin: Sadık ve çok güvenilir 5 burç
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın bir anda markette bale yapmaya başladı! Yaşlı kadın bir anda markette bale yapmaya başladı!
Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'de Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'de
ÇOK OKUNANLAR
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil'
İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem"
’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu ’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi
İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat
Mustafa Sönmez, ekonomide kara haberi verdi: Deniz tükendi! Sönmez, ekonomide kara haberi verdi!