Fatih Altaylı: Anket sonuçlanmadan önce Ekrem İmamoğlu ile konuştum

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Dün kişisel Twitter hesabında bir anket yaptığını ve "Dört isimden hangisini CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" diye sorduğunu belirten Altaylı, şu bilgiyi verdi:

"Burada isimler 4 farklı anlayışı ve yaklaşımı temsil ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu arasında seçim yapan 586 bin 336 kişinin yüzde 63'ü 'Ekrem İmamoğlu', yüzde 13'ü 'Kemal Kılıçdaroğlu' dedi. Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu diyenler ise eşit olarak yüzde 12'şer oldu."

Altaylı, akabinde anketin sonuçlanması öncesi ana muhalefet partisindeki 'değişim' çağrısını ilk dillendiren isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştuğunu dile getirdi, şunları kaydetti:

'FİKRİM DEĞİŞMEDİ'

"Ekrem Bey değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti. Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi.

Ancak gördüğüm kadarı ile aceleci bir tavır almayı düşünmüyordu. Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yana idi. Acelesi yoktu. CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikri ise hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim. (...)"

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı.