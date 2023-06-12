CHP'li Orhan Sümer Türkiye'nin saplandığı uyuşturucu batağını Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Türkiye'nin saplandığı uyuşturucu batağını Meclis gündemine taşıdı.

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CHP'li Orhan Sümer Türkiye'nin saplandığı uyuşturucu batağını Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yaptığı araştırmanın 2022 yılı verilerini TBMM gündemine taşıdı.

ADANA DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI SIRALAMASINDA ZİRVEYE OYNUYOR

Orhan Sümer, “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yaptığı araştırmanın, 2022 yılı verileri Türkiye’nin her geçen gün uyuşturucu batağına saplandığını bir kez daha ortaya koyuyor. Metamfetamin adlı uyuşturucunun  kullanımının en fazla yoğunlaştığı yerler Belçika, Kıbrıs, Almanya, İspanya, Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Litvanya ve Norveç olarak sıralandı. Türkiye’de metamfetamin kullanımına en fazla İstanbul ve Adana’da rastlandığına işaret edildi. Listede günlük ortalama ekstazi tüketim miktarında Hollanda’nın Amsterdam kenti ilk sırada bulundu. Bu sıralamada Adana 54 üncü olarak yer aldı. Defalarca önlem alınması için uyarı yapmamıza rağmen Adana her geçen gün uyuşturucu kullanımı batağına bir kez daha itiliyor. Saray İktidarı sadece seyirci kalıyor” dedi.

BOZULAN DEMOGRAFİK YAPI UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

Orhan Sümer, “Adana, Suriyelilerin en çok yaşadığı 5 inci kent durumunda. Bu durumun ortaya çıkardığı olumsuzlukları daha önce dile getirdik. Artık şehirlerimizde bazı mahallelerde sadece Suriyeliler yaşıyor. Bu mahallelerdeki adli vakaların oranı tavan yapmış durumda. Özellikle uyuşturucu kullanımı ve ticareti yine buralardan kendisine zemin buluyor. Şehirlerimizde uyuşturucu pençesine düşen çocuklarımızı gördükçe vatandaşlarımızın üzerindeki gerginlik artıyor. İktidarın bu duruma bir an önce el atması gerekiyor. Öyle gördüğünüz yerde uyuşturucu satıcısının bacağını kırın demekle çözüm üretilmiyor. İşte sonuç ortada Dünya sıralamasında Adana 54 üncü olmuş İktidar halen seyrediyor” ifadelerini kullandı

ADANA’DA HER KÖŞE BAŞINDA UYUŞTURUCU KRİZİ GEÇİREN GENÇLER VAR

Orhan Sümer, “Ne yazık ki son iki sene içerisinde Adana’da uyuşturucu kullanım yaşı 14 ten 12’lere kadar geriledi. Çocuklarımız güpe gündüz sokak ortasında uyuşturucu krizlerine giriyorlar. Kendini bilmez halde sokak ortasında yatan çocuklarımızın videoları her gün sosyal medyaya düşüyor. Bu konunun siyaseti yok. Artık çözüm üretmek zorundayız. İktidarın zaman kaybetmeden duruma el koyması gerekiyor” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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