MHP'de HÜDA PAR rahatsızlığı sürüyor: Feti Yıldız'dan 'Anayasa' açıklaması

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin geçtiğimiz senelerde hazırladığı 100 maddelik Anayasa'yla ilgili açıklama yaptı. Yıldız'ın sözleri, HÜDA PAR'a yanıt olarak yorumlandı.

MHP'de HÜDA PAR rahatsızlığı sürüyor: Feti Yıldız'dan 'Anayasa' açıklaması

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte yeni gündem anayasa değişikliği haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısında Anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunacaklarını ifade etmişti. Anayasa değişikliğine dair açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geçtiğimiz günlerde, "Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yapıcıoğlu'nun sözleri tepki çekmişti.

MHP CEPHESİNDEN ANAYASA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili bir açıklama da MHP cephesinden geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin geçtiğimiz senelerde hazırladığı 100 maddelik Anayasa'yla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldız'ın sözleri, anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi tartışmaya açmak isteyen HÜDA PAR'a yanıt olarak yorumlandı. 

Yıldız, şunları kaydetti:

1-Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur .

2-Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur!

3–Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.

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