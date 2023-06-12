Özdağ: Sinan Oğan gizli bir şey söylemedi; biz AKP’den bakanlık istemişiz, kız mı isteyecektik?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde AKP’li Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede AKP’den İçişleri Bakanlığı talep ettiğini doğruladı.

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Özdağ: Sinan Oğan gizli bir şey söylemedi; biz AKP’den bakanlık istemişiz, kız mı isteyecektik?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 13. Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde AKP ile yaptığı görüşmeye ilişkin Sözcü‘den Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı.

Mengi’nin, Özdağ ile yaptığı görüşmeyi taşıdığı bugünkü köşesine göre, Özdağ, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı destekleme kararı alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, “İkinci tur öncesi o da AKP ile görüşmek istedi, AKP’den bakanlık talep etti, istediği olmayınca vazgeçti, tarafsız kalacağını söylemişti” iddialarını doğruladı.

13 milyon yabancının gitmesi durumunda Türkiye’nin en ağır sorunlarından birinin çözüleceğini ifade eden Özdağ, “Zaten bu teklifte bulunduk ama onların sığınmacıları yollamaya niyetleri olmadığı için reddettiler” dedi.

Mengi'nin yazısında ilgili kısım şöyle:

“Ben bunu kendim açıkladım, biz hem CHP ile görüştük, hem AKP ile görüştük, her iki partiye de aynı şartları sunduk. Anayasa’nın ilk dört maddesinden taviz verilmeyecek, 66’ncı maddeden taviz verilmeyecek, terörle mücadele devam edecek ve sığınmacılar vatanlarına dönecek. 

AKP’nin, Numan Kurtulmuş’un bize verdiği cevap “Tamam, 66’ncı maddeyle, ilk dört maddeyle sorunumuz yok, terörle mücadele edeceğiz ama biz sığınmacıların bir milyonuna Suriye’nin kuzeyinde inşaatlar yapacağız, oraya yerleştireceğiz” oldu. 

Biz dedik ki; “Hayır, Türkiye’de sadece Suriyeliler yok. Afganlar var, Pakistanlılar var, toplam 13 milyon. Bunların bir sene içerisinde geri yollanması gibi bir planımız var. Biz bu planımızın gerçekleşmesini istiyoruz. Türkiye için en önemli mesele budur. Bunun için de İçişleri Bakanlığı'nı istiyoruz. İçişleri Bakanlığı'nı bize verirseniz ve bu projeyi uygulayabilirsek size destek oluruz.” AKP buna “Hayır” dedi, Kemal Bey de bu projeye “Evet” dedi. 

Yani biz hem AKP’yle, hem CHP’yle görüştük, bunu da Kemal Bey'le protokol imzaladıktan sonra yaptığımız toplantıda açıkladık. Yani Sinan Oğan gizli bir şey söylemedi ki, “Biz AKP’den bakanlık istemişiz”, kız mı isteyecektik?"

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Ümit Özdağ Numan Kurtulmuş AKP Zafer Partisi
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