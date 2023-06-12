Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti için KKTC'de

14 Mayıs seçimlerinde adayların salt çoğunluğa ulaşamaması sonucu gerçekleşen 28 Mayıs'taki ikinci turda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18 oyla galip ayrıldı.

ERDOĞAN GELENEĞİ BOZMADI

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eden Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı. Öte yandan Erdoğan'ın ziyaret edeceği ilk ülkeler de belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC'yi ziyaret etti. Erdoğan, 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

Erdoğan'ın bu ziyaretle dünyaya, "KKTC bir devlettir" mesajı verdiği yorumları yapılıyor.

ERDOĞAN'IN KKTC ZİYARETİ PROGRAMI

Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Lefkoşa'ya geldi.

ERDOĞAN, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na geldi. Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.

Erdoğan daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı’na geçti.

ERDOĞAN, ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞÜYOR

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

İstiklal Marşı’nın okunduğu törende resmi tören kıtasını selamlayan Erdoğan'a KKTC heyeti, Tatar’a ise Türk heyeti takdim edildi. Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığına geçti. Görüşmede ikili ilişkilere ilişkin tüm alanlarda atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının yanı sıra adada yaşanan gelişmelerin, bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Erdoğan ve Tatar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC temaslarını tamamlamasının ardından Azerbaycan’a geçecek.