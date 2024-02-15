Mahir Polat'tan Kanal 7'nin eleştirilerine şık yanıt: "Fırsat verirseniz anlatmak isterim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'ndan istifa ederek CHP'den Fatih Belediye Başkanlığı'na aday olan Mahir Polat, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

İktidara yakın kanallardan biri olan Kanal 7, Polat'ın seçim çalışmalarını hedef göstererek "CHP'nin Fatih Belediyesi için aday gösterdiği İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, daha önceki Bizans projelerini bir kenara bırakarak cami cami dolaşmaya başladı" dedi.

Polat, sosyal medya hesabından (X) "Fırsat verirseniz İBB’de yaptıklarımızı ve Fatih için yapacaklarımızı memnuniyetle anlatmak isterim" diyerek yanıt verdi.

Polat'ın cevabının tamamı şöyle:

"İBB’deki görev sürem boyunca 197 tarihi çeşme, 588 tarihî mezar ve 19 tarihî türbe restorasyonunu tamamladık; Süleymaniye, Yavuz Sultan Selim, Şehzadebaşı, Sultanahmet gibi medeniyet abidemiz olan tarihî camilerimizin temizlik, bakım ve onarımlarının yanı sıra güvenlik hizmetlerini de sağladık. Ayrıca İBB öncesi vakıf uzmanı olarak restorasyon süreçlerinde bulunduğum ecdat yadigârı camilerimiz saymakla bitmez. Bu hizmetlerimizi ifade etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Fırsat verirseniz İBB’de yaptıklarımızı ve Fatih için yapacaklarımızı memnuniyetle anlatmak isterim. "