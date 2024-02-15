CHP'de üst düzey istifa: 'Kulak tıkamamı kimse bekleyemez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, X hesabından açıklama yaptı ve istifa kararını duyurdu.

Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini belirten Yardımcı, Parti Meclisi Üyeliğine devam edeceğini ifade etti.

Yardımcı'nın istifa açıklaması şöyle:

"Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar CHP örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim.

Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.

Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim PM üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim"

Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;



Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek… pic.twitter.com/NG5kfdcmRn — Koza Yardımcı (@KozaYardimci) February 15, 2024

KOZA YARDIMCI KİMDİR?

Koza Yardımcı 1973 yılında Adana’da doğdu. Eğitimini orada tamamladı. İş hayatına tekstil sektöründe başladı. 1995 yılında basın mensubu oldu ve 2000 yılında sarı basın kartı almaya hak kazandı.

Sivil toplum örgütlerinin ve derneklerin gücüne inan Koza YARDIMCI, Atatürkçü Düşünce Deneği, Basın konseyi, DAK/SAR (Gönüllü Deniz Arama Kurtarma), Gezenbilir Doğa Sporları ve Gezi Kültürü Derneği’nde üye ve yönetici olarak aktif çalışmalarda bulunmaya devam etmekte.

Daha önce CHP Şişli İl Genel Meclis Üyeliği de yapan Koza Yardımcı, CHP 38. Olağan kurultayında Parti Meclisi Üyesi seçilerek, sonrasında CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem