Sırrı Süreyya Önder'den Katar heyetine Arapça selam: 'Bilinmeyen dil' vurgusu Meclis'i güldürdü

Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te Türkçe'nin dışında kullanılan diller için tutanaklarda geçen "bilinmeyen dil" vurgusunu kürsüde ti'ye aldı. Katar'dan gelen misafirleri Arapça selamlayan Önder, tercüme yaparak "Bilinmeyen dil" olmasın dedi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede Akar, Türkiye-Katar ilişkilerinin son derece boyutlu ve çok yönlü devam ettiğini belirterek, bu ve benzeri üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi. Grup daha sonra Meclis oturumuna katıldı.

Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'nı Arapça selamladı.
Önder "Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın" dedi.

BİLİNMEYEN DİL VURGUSU

Meclis'te ana dilde konuşma yapan vekillerin kullandığı diller, Meclis tutanaklarına "bilinmeyen dil olarak" geçiyor. Sık sık eleştirilere neden olan vurguya Önder'in esprili bir şekilde göndermede bulunması tüm Meclis'i güldürdü.

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