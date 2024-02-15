AKP'li belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah'a katıldı

Yerel seçimlere sayılı günler kala, aday belirleme çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi, AKP’den bir belediye başkanını daha ‘kadrosuna kattı.’

Yeniden Refah’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz’ın AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldığı duyuruldu.

Korkmaz’ın rozeti Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından takılırken, Korkmaz’ın Büyükorhan Belediye Başkan adayı olduğu da duyuruldu.

Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Büyükorhan Belediye Başkan Adayı olmuştur.



Büyükorhan’a ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ZWjkJpL7NS — Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 15, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem