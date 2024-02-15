AKP'li belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah'a katıldı
AKP'li Büyükorhan Belediye Başkanı, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Korkmaz, Yeniden Refah'ın belediye başkan adayı oldu.
Yerel seçimlere sayılı günler kala, aday belirleme çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi, AKP’den bir belediye başkanını daha ‘kadrosuna kattı.’
Yeniden Refah’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz’ın AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldığı duyuruldu.
Korkmaz’ın rozeti Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından takılırken, Korkmaz’ın Büyükorhan Belediye Başkan adayı olduğu da duyuruldu.
Bursa Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Büyükorhan Belediye Başkan Adayı olmuştur.— Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 15, 2024
Büyükorhan’a ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/ZWjkJpL7NS
Kaynak: Gerçek Gündem
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