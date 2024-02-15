Özel iddialara yanıt verdi: "CHP adaylarını tanıtmıştır, bundan sonraki değişim devir teslim değişimidir"

CHP lideri Özgür Özel İzmir'deki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Erzincan'daki maden faciasına ilişkin olarak "Hızlı ve etkin bir arama çalışmasına tanıklık etmediklerini rapor etmişler. Bunu yakından izliyoruz. Bu konuda kamuoyunun daha hızlı daha şeffaf ve daha sık bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu ifade etmek durumundayım" dedi.

İlkel ve terk edilmesi gereken bir yöntemle altın madeni işletildiğini söyleyen Özel, "Açık maden arama konusunda Avrupa Birliği'nin koyduğu yasaklar, sınırlar ortadayken bu yapılan iş buradaki hayatı hiçe saymaktır. 9 can için çok endişeliyiz ama oradaki siyanürün yeraltı sularına karışması, nehire ulaşması ya da yağan yağmurla toprak tarafından emilmesi büyük bir çevre felaketini ve büyük bir sağlık riskini ortaya çıkarıyor. TTB'nin heyetlerine mutlaka izin verilmelidir" diye konuştu.

Özel, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un imzasıyla maden sahasının 3 kat büyütüldüğünü hatırlatarak "Her şey ortada. Ayrıca 2021 yılında da sızıntıyı takip ettik. 3 ay kapattılar. Daha sonra bu şirketin 16 milyon vergi cezası affedildi. Bunun dışında çok fazla şüphe olan ilişkiler hakkında çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

İliç'teki madenin derhal kapatılmasını öneren Özel, "Yıllardır çevre mücadelesi verenlere terörist muamelesi yapanlar bu facianın sorumlusudur. İzmir'deki çevre mücadelesinin ilk günden beri arkasındayız. Ancak yüzde 51,5 rant kazandı. Biz ana muhalefet sorumluluğuyla mücadele edeceğiz. Sandığa gidip oy kullanırken bu felaketleri düşünüp oy kullanmaları gerekir" diye anlattı.

TUNÇ SOYER AÇIKLAMASI

Tunç Soyer aday gösterilmemesine ilişkin konuşan Özel, "Biz, Tunç Başkanımızı seviyoruz. İzmir'de tüm engellemelere rağmen CHP belediyeciliği çok çok önemli işler yapmıştır. Ancak İzmir seçmeninin haklı olarak beklentileri yüksek notu da kıttır. Biz bunu sayın başkanla da konuştuk. Biz İzmir genelinde yenilenme, bir gençleşme ve biz dinamizm ve tabii ki yaptığımız tüm anketlerden kadın elinin değmesini isteniyordu. O yüzdendir ki 9 kadın listede. O yüzde 12 tane 40 yaş altı genç listede. Biz burada İzmir'in ve Türkiye'nin geleceğini yönetecek isimlere görev verdik" dedi.

Özel, mevcut belediye başkanlarıyla görüşülmedi iddiasına ilişkin olaraksa "Randevu isteyen herkesle" görüşüldüğünü söyledi.

Özel şöyle devam etti:

"Bugün 3-4 istifa eden kişi konuşuluyor. Esas, aday adaylarımız konuşulmuyor. Particilik aday olmayınca küsmek, kaçmak, bir başka yere gitmek değildir. Particilik görevde olmadığın noktada parti için çalışmak, kent için çalışmaktadır."

ÇİĞLİ VE KARABURUN ADAYLARI

Karaburun ve Çiğli'de adayların değişmesine ilişkin olarak Özel "Yaptığımız anketler sonucunda kamuoyunun sesini dinledik. Partilerde değişim olur. Bundan sonra CHP adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonraki değişi devir teslim değişimidir" diye kaydetti.