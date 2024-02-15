İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için ter dökmeye devam edeceğim

CHP tarafından 31 Mart Seçimleri’nde yeniden aday gösterilmeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin başarısı için çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Alper Taşdelen hakkında İYİ Parti’ye geçeceği ve aday olacağı iddiaları çıkmıştı. Taşdelen iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Yalanın batsın.



Ben CHP’liyim.

Onurla ve gururla… https://t.co/FUtToYDXjn — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) February 12, 2024

“BEN CHP’LİYİM. PARTİMİN BAŞARISI İÇİN, AYDINLIK YARINLAR İÇİN TER DÖKMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Taşdelen açıklamasında şunları söyledi:

“Sevgili Çankayalılar, Aday yapılmamamızdan sonra şahsıma ilettiğiniz güzel sözleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız için yürekten teşekkür ediyorum. Siyasette maalesef hak etmediğiniz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar oluyor. Ama önemli olan incinsen de incitmemek ve bu sorumlulukla hareket etmektir. Bize yakışan da budur.

Mahkeme kadıya mülk değil. Benim için Çankaya’ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Çankaya’nın dört bir tarafında eserlerimiz var, ilkler ve rekorlar var, darda olanın ömür boyu hayır duasını almak var. Sizlerin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamanın onuru var. Bu zaten bizim madalyamızdır.

Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim. Adayımız Sayın Hüseyin Can Güner’e de yeni dönem için başarılar diliyorum. Belediye’deki bütün personelimize, çalışma arkadaşlarıma 10 yıllık emekleri için çok teşekkür ediyorum. Siz, 950 bin Çankayalı komşuma 10 yıl boyunca hep yanımda olduğunuz için, desteğiniz için teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Sevgili Çankayalılar,



Aday yapılmamamızdan sonra şahsıma ilettiğiniz güzel sözleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız için yürekten teşekkür ediyorum.



Siyasette maalesef hak etmediğiniz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar oluyor. Ama önemli olan incinsen de incitmemek ve… — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) February 15, 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Alper Taşdelen - CHP Genel Merkezi

ALPER TAŞDELEN KİMDİR?

Alper Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya’da doğdu.

Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. ABD’de Columbia Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins’tan “Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi” dersi alarak, ders tezini “Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü” konusunda yazdı.

1996’da Sosyalist Enternasyonel’in 20. Kongresi’ne “en genç delege” olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı.

Kanal D’de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl “gazetecilik” yaptı. Başbakan Bülent Ecevit’in kurduğu 57. Hükümet Dönemi’nde “Başbakan Müşavirliği” görevini üstlendi.

Ardından özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.’de en son “Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” görevini yürüttü.

2011 Genel Seçimleri’nde “CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı” olarak seçimlere katıldı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Çankaya Belediye Başkan adayı oldu. Dış politika ve siyaset alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı oldu.

Alper Taşdelen’in babası Doğan Taşdelen de Çankaya’nın efsane olarak anılan belediye başkanlarından birisiydi.

Alper Taşdelen, evli ve iki çocuk babasıdır.