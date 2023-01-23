Kulis: AKP yöneticileri dahi oran verip 'Sinan Ateş cinayeti, MHP'nin oylarını düşürdü' diyor

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıyla öldürülmesinin siyaset sahnesindeki etkileri sürüyor.

Gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre kulislerde cinayetin işlenmesinde iki etken olabileceğini konuşuluyor.

Bunların başında "MHP içinde belli grupların Devlet Bahçeli’den sonra parti liderliği için girdikleri siyasi mücadeleyi siyaset-dışı alanlara taşıması" düşüncesinin geldiğini söyleyen köşe yazarı, yetkinreport.com'da yayınlanan yazısında şunları kaydetti:

"Bahçeli’nin TBMM Grubuna hitap ederken 'Hiçbir ülkücünün zarar görmeyeceğine' kefil olması, Sinan Ateş cinayeti arkasındakileri hedef almaktan çok MHP kurullarında cinayetin uzanabileceği isimleri başlarına bir şey gelmeyeceğine temin etmeyi amaçlıyor gibiydi.

'BİLGİ SIZINTISI YENİDEN BAŞLADI'

Eli tutulmasa cinayeti kısa sürede aydınlatma yeteneğine sahip olan polis hala tetikçiyi bulabilmiş değil.

Soruşturma hakkında ilk günlerdeki kadar bilgi çıkmıyor medyaya. Belli ki Soylu ve Bozdağ bakanlıklarında sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu defa sızan bilgilerin hepsi soruşturma sürecini etkileyecek ağırlıkta.

Bu bilgiler doğrudan hedef şaşırtmak isteyen Soylu, ya da Bozdağ’a bağlı ekipler tarafından mı, yoksa içerideki rakipleri tarafından mı medya ve muhalif siyasetçilere sızdırılıyor? Devlet içinde birileri bu cinayeti siyasi boyutlarıyla aydınlatma iradesinin iktidara gelebileceği ihtimali üzerine böylelikle kendilerini sağlama almaya mı çalışıyor?

Siyasi kuliste artık muhalefet kanadı değil, AK Parti yönetim kademesindeki isimler dahi MHP oylarının Ateş cinayeti nedeniyle yüzde 5’in altına düştüğünden söz ediyor, 'Ama neyse' diye ekliyorlar, 'Biz bu ara yükseliyoruz, Cumhur İttifakı ortalaması düşmüyor'."

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NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş cinayeti, kamuoyunda büyük tepki çekti; ancak ne iktidar partisinden ne de ittifak ortağı MHP'den konuyla ilgili olarak 'dikkate değer' bir açıklama gelmedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, yaşananlardan günler sonra yaptığı açıklamada eski yol arkadaşının adını anmadan suikastın gölgesinin partisinin üzerine düşürülmeye çalışıldığını savundu ve sessizliği nedeniyle kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden şu mesajı verdi:

"Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim."

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Bu arada soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgi akışına göre çok da uzun bir yol katedilmiş değil. Geçtiğimiz 11 gün içinde 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda.

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyor. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.