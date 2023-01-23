Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma ve anayasa değişikliği var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda borç yapılandırma paketi ve anayasa değişikliği konuşulacak.

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Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma ve anayasa değişikliği var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinede, seçime yönelik hamle olarak değerlendirilen borç yapılandırma paketi ele alınacak.

Yapılacak toplantıda, 'en kapsamlı' olduğu nitelendirilen borç yapılandırma paketinde, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affının da yer alması bekleniyor.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Başörtüsüyle ilgili anayasa teklif de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak.

Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan açıklama yapacak.

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