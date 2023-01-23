Akşener: Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır il kongresinde sarf ettiği sözlerle ilgili olarak Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu.

"Mesele cumhuriyeti sözde değil, özde sahiplenmekse; mesele, ahde vefa, akde sadakatse; mesele, silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse; mesele, her türlü musibetin karşısında, çelikten, sarsılmaz bir, 'biz' olmak; sırtını da kalbini de, o sapasağlam 'bize' yaslamaksa; biz varız" diyen siyasetçi, akabinde şöyle ifadeler kullanmıştı:

- "Haneler bereketsiz. Memleket, bayram sofrasını unutmuş. Nevruzundan, baharından kopartılmış. 1920'nin kıymetini bilmedik, 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek, 2023'ü kaybederiz."

- "Gelin, bu demiri, beraber dövelim. Gelin, zulmün çekicini, zalimin elinden alalım."

Zeyrek, Akşener'e "Bu cümleler seçimlerde bu bölgede kendi partinizin oyunu almak için miydi yoksa cumhurbaşkanı adayınızın HDP oylarını alabilmesi için bir hazırlık mıydı?" sorusunu yöneltti; aldığı yanıt ise şu oldu:

'BURADAKİ MEVZU HUKUK VE RIZA MESELESİDİR'

"Diyarbakır'da cumhurbaşkanı adayı olarak 8 bin 500 oy almıştım. Hepsi benim için çok kıymetliydi. Şimdi partimizin 13 bin üyesi var. Hatalarından ders alan biriyim. Üzülüp özeleştiri yaptıktan sonra o hatayı mutlaka düzeltmişimdir. Dolayısıyla bugünkü söylediklerim normal. Bakan olduğum yıllarda batıda doğup büyüyüp Diyarbakır'a en çok gitmiş siyasetçiyim. Oy verirler vermezler bakmayız. Buradaki mevzu hukuk ve rıza meselesidir. Kayyum meselesi de öyledir. Diyarbakır'da bu kez kongreye katılıp ayrıldım. Bir daha geleceğim ve esnaf ziyareti yapacağım.

'HDP'YE BENDEN BAŞKA KİMSE SÖZ VERMEZDİ'

MHP'deyken ve Meclis Başkanvekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Selahattin Demirtaş, 'niçin siz' diye sordu. 'İçtüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iç tüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz' karşılığını verdim.

Diyarbakır'da milletvekili çıkarabilir pozisyondayız. CHP de çıkarabilir. Şanlıurfa'da ortak listeyle 4 milletvekili çıkabilir."