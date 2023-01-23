Nihal Olçok: Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var, toplumu parçalar orada yazanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden, yıllar içinde gelişen süreçte Gelecek Partisi'yle birlikte siyaset hayatına giren Nihal Olçok, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.

Kuruluş yıllarından itibaren iktidar partisi için çalışan Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak anılıyordu. Ölümüne dek AKP'nin bütün genel ve yerel seçim kampanyalarını o yönetti. 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın, arkadaşının yokluğunu fazlasıyla hissettiği konuşuluyordu.

Nihal Olçok, eski eşinin bilinçli bir şekilde öldürüldüğü görüşünde.

'BİRİLERİ EROL OLÇOK'U TELEFONLA KÖPRÜYE YÖNLENDİRDİ, SONRA O KAYDI SİLDİLER'

- Erol Bey’in bir keskin nişancı tarafından tek kurşunla hedef alınarak, Abdullah’ın da yaşananlara tanıklık ettiği için yine bilinçli olarak iki kurşunla öldürüldüğünü defalarca ekranlarda söylediniz. Otopsi raporlarını açıkladınız. Neden onca bakan, başbakan bizzat hedef alınmazken partinin reklamcısı hedef alınsın? Neden böyle bir şüphe var sizde?

İşte Çerkeslik burada devreye giriyor belki de. Herkes bir yerlere saklanıp kaçarken bu adam sokağa çıkıyor. Bu bir. O köprüde bir dizayn vardı. Konuşlanmışlardı. Orada en bilinen, en çok ses getirecek olan, oradaki halkın ötesinde, orada en bulunmaması gereken adamdı belki Erol Olçok. Ben hâlâ Erol Bey’i köprüye götüren sebepler zincirini arıyorum. Çünkü oraya gitmeden saat 21.30 civarında eve geldiklerinde Abdullah ile birlikte bana Kısıklı’ya gideceklerini söylediler. Jenga oyunu gibi düşünün. Bir tahtayı çektiğinde bütün kule yıkılır. Bir sistemin zayıflatılmasıyla ilgili doğru taşı çektiler belki de.

- Ama bu son söylediğiniz bambaşka bir şey. Köprüde konuşlu askerlerin Erol Olçok’u tanıyarak infial yaratsın diye tek kurşunla öldürmesi başka, son söylediğiniz başka. Erol Bey’i köprüye gitmeyi yönlendiren bir komplo var diye mi düşünüyorsunuz? Erol Bey’in özellikle köprü karesinin içine sokulmaya çalışıldığından mı şüpheleniyorsunuz?

Evet.

- Bu şüphe için kuvvetli emareler daha doğrusu delil var mı elinizde?

Gelen telefonlar var. Dökümlere baktığınızda bir dakika içinde üç telefon görüşmesi yapıyor mesela. O kadar sık aranıyor. Hiç susmuyor telefonu. Hep farklı numaralar. Hepsini tespit ettik. Sonra üç dakika bir boşluk var. Sanki orada bir telefon görüşmesi var ama o silinmiş. Bu bizde- bende ve avukatlarda- bu hissi oluşturdu.

- O aradaki 3 dakikada birileri tarafından Erol Olçok’un köprüye yönlendirildiğini düşünüyorsunuz.

Evet. Saatler de denk düşüyor çünkü. Benim siyasete girmemi tetikleyen şey bu.

- Fethullahçı birileri planları daha çok ses getirsin diye Erol Olçok’a komplo kurduysa sonra bu AKP tarafından tespit edilip açıklanmaz mıydı?

Tamam da şu anda AKP’nin FETÖ’den çok ayrı durduğunu mu düşünüyorsunuz? FETÖ ile teşrik-i mesaisi olan herkes bir şekilde hayatına devam ediyor.

- Kim sildi sizce peki o görüşmeyi kayıtlardan?

Fethullahçı ekip silmiş olabilir, devletin kendisi olabilir. Bilmiyoruz. Devlet dediğimiz şey kocaman bir yapı.

- Muhalif çevrelerde şöyle yaygın bir kanaat var; Erdoğan ve çevresi darbe girişimi olacağına dair haberliydi, kalkışmanın içinde hangi komutan ve subayların olacağını da büyük ölçüde tespit ettiler, kalkışsınlar biz de engelleyelim dediler.

Benim de öyle bir yaklaşımım olmuştu başında. Ama sonradan başka türlü bir durum olduğuna kanaat getirdim. 15 Temmuz sistemin değişmesi için, Türkiye’nin bugün yaşadığı çıkmaza sokulması için birlikte düzenlenmiş bir şeydir.

'15 TEMMUZ YENİ BİR DİZAYN'

- Siz şunu mu demek istiyorsunuz; “Bu senaryo aslında Fethullahçıların AKP ile iş birliği içinde düzenlediği bir senaryodur. Ulusal tehdit var ülke ancak demir yumrukla yönetilirse toparlanır diyebilmek için Fethullahçılar ve AKP’nin birlikte planladığı bir komplodur.” Doğru mu anlıyorum?

Evet. Ve bundan daha fazlası da olabilir. Ulusalcılar da işin için de olabilir. Uluslararası ilişkiler açısından yeni bir dizayn.

- Bugün kırmızı bültenle aranan Fethullahçılar var. Kendilerinin bu şekilde kriminalize edilmesine 'tamam' mı dediler yani sistem değişsin diye?

O şu anda görünen durum. İki sene sonrasında ne olacağını kimse bilmiyor ki. İnsanlar bazen bir bedel ödüyor ama arkasından da bir başka şeyle ödüllendirilebiliyorlar. Neyle neyi takas ettiklerini bilmiyorum. Sonuçta elde edilecek o büyük çıkarı da bilmiyorum. Ben bütün bunları mişlerle, mışlarla konuşmamak için siyasete girdim. Çünkü bu soruların yanıtlarına en çok benim ihtiyacım var.

'AÇILACAK İKİ MEKTUP VAR'

Nihal Olçok, söyleşinin devamında dijital tecrit altına alınmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik çağrısıyla ilgili de konuştu.

- AKP’nin siyasi vizyonuna inanan, bu vizyonu çizen adamlardan birisiyle hayat arkadaşı olan birisi öyle büyük hayal kırıklığı yapıyor ki kalkıp bir suç örgütü liderine “Benim artık çarem kalmadı, siz el atın şu işlere” dercesine bir mesaj gönderiyorsunuz Twitter üzerinden.

Bu eleştirileri getirenlere bakın nerede duruyorlar. Bir şeyin düzelmesini ne kadar ister bu insanlar? Bunu söyleyenler 'bana dokunmayan yılan, bin yaşasın' yaklaşımında olan insanlar. Bense yanacaksak önce benden başlasın diyen biriyim. Sedat Peker’e beraber canlı yayın teklif ettim ben.

- Ama sanki ona da kızdınız. Sizin çağrınıza yanıt vermeden önce hesap yaptı diye mi düşündünüz?

Hesap yapmadı belki ama en azından belli ki bir istişare yaptı eşiyle dostuyla. Ben o tweet’i atarken burada şu koltukta tek başıma oturuyordum. Yalnız yaşıyorum zaten. Ben altı yıldır evini, arabasını değiştirmemiş biriyim. Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar. Ama onlar anlatılacak şeyler değil.

- Anlatmıyorsunuz ama anlıyorum ki iktidar çevresi sizin bu mektupları hazırladığınızı ve kamuoyuna açıklanmasını istemeyecekleri bazı bilgilere haiz olduğunuzu biliyorlar. Doğru mu?

Bir kişiye anlattım ben. Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar.

Söyleşinin tamamı.