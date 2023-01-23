Oğuzhan Uğur: Mansur Yavaş 'Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık sorusu karşısında "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem" dediği öğrenildi.

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Oğuzhan Uğur: Mansur Yavaş 'Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesi sonrası gözler, henüz adayını açıklamamış olan altılı masaya çevrildi. Kamuoyunda 'ortak aday' olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.

İmamoğlu, daha önce her CHP'linin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söylemişti.

YouTube programcısı Oğuzhan Uğur, Yavaş'a "Aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?" diye sorduğunu ve karşılığında "Kemal Bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o" yanıtını aldığını aktardı. 

Yavaş, Batıkent'te düzenlenen temel atma töreninde de Kılıçdaroğlu'na "Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" diye seslenmişti. 

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